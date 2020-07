Incidente sulla Pontina, maxi tamponamento tra 5 auto e un mezzo pesante

Maxi incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, sulla Pontina. Pesanti le ripercussioni sul traffico in seguito al tamponamento che si è verificato nei pressi del chilometro 36,600 nel territorio di Ardea.

Secondo le informazioni a disposizione nell’incidente, le cui cause sono ancora al vaglio, sono rimasti coinvolti diversi veicoli: si tratta di 5 auto e un mezzo pesante. Feriti i conducenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone rimaste ferite, insieme alle squadre Anas e alle forze dell’ordine per i rilievi. Disagi per la circolazione stradale; durante le operazioni sul posto, il traffico, come fa sapere Anas, è deviato su altra viabilità con deviazioni in loco.