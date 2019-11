Incidente sulla Pontina, maxi tamponamento fra 8 veicoli: code e traffico in tilt

Maxi tamponamento sulla Pontina. L’incidente si è verificato questa mattina, giovedì 21 novembre, nei pressi del chilometro 51, all’altezza di Campoverde ad Aprilia.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Aprilia. Dalle prime informazioni a disposizione, sembrano non esserci persone rimaste ferite in maniera grave.

Sono 8 i veicoli rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 8 in direzione Roma, un orario di punta per il traffico mattutino sulla Pontina. Inevitabili, quindi, le ripercussioni sul traffico; lunghe code si sono formate sull’arteria durante le operazioni di rimozione dei mezzi, anche a causa dei numerosi curiosi che hanno rallentato ulteriormente la circolazione.