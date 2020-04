Incidente sulla Pontina, auto si ribalta: strada chiusa in direzione Roma

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 22 aprile, sulla Pontina. Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 18, all’altezza di Castel di Decima in direzione della Capitale.

Dalle informazioni a disposizione, per cause che sono ancora al vaglio, una vettura si è ribaltata rimanendo poi capovolta sulla strada. La strada, come fa sapere Anas, è stat provvisoriamente chiusa verso Roma il traffico è deviato su viabilità locale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilevi del caso, utili ad accertare la dinamica dell’incidente e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.