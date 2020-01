Incidente sulla Pontina ad Aprilia, coinvolti più veicoli. Code e disagi verso Roma

Sabato difficile quello di oggi, 25 gennaio, per i pendolari della Pontina; code e disagi si sono registrati questa mattina per un incidente che si è verificato nel territorio di Aprilia.

Dalle prime informazioni a disposizione sembra che nel sinistro siano rimaste coinvolte più auto, tre da quanto si apprende. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 8.30 all’altezza del 39+500 sulla carreggiata Nord, in direzione Roma. Code, come aggiorna Astral Infomobilità, si sono formate lungo la Pontina tra via Apriliana e via Dei Rutuli, in direzione del Capitale durante le operazioni di soccorso alla persona rimasta ferita e di rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico viene deviato sulla corsia di marcia lenta. Sul posto oltre alla polizia stradale anche i sanitari del 118 e i tecnici dell'Anas.