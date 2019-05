Incidente stradale sulla Pontina: scontro tra due veicoli, un ferito. Code e disagi

Disagi nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio, sulla Pontina a causa di un incidente. L’Anas segnala code lungo l’arteria per il sinistro che si è verificato nei pressi del chilometro 36+600 nel territorio di Ardea, in direzione di Roma.

Due le auto che, per cause che sono ancora in via di accertamento, sono entrate in collisione. Una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale Anas, anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine impegnate per i rilievi. I veicoli incidentati si trovano sulla corsia di sorpasso.

Un altro incidente, autonomo, si è verificato anche in corrispondenza dello svincolo di Pratica di Mare, al km 26,800, in direzione di Terracina. Da quanto si apprende un’auto è uscita fuori strada.