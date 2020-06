Incidente stradale sulla Pontina: un ferito. Code e disagi al traffico

Un altro incidente, l’ennesimo in questi ultimi giorni, sulla Pontina. Il sinistro si è verificato oggi, domenica 28 giugno, nei pressi del chilometro 62,500 all’altezza di Cisterna, al confine con il territorio di Latina, lungo la carreggiata in direzione Terracina.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale per i rilievi di rito, insieme alle squadre Anaa e ai sanitari del 118. Secondo le prime informazioni a disposizione nell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sarebbero stati coinvolti un veicolo ed una moto. Una persone è rimasta ferita.

Conseguenze anche sulla circolazione; l’Anas segnala la presenza di code nel tratto in prossimità dell’incidente mentre sono in corso gli accertamenti di rito.