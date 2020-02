Incidente sulla Pontina: scontro tra due veicoli, un ferito.Code e disagi al traffico

Incidente nella mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio, sulla Pontina. Lo scontro è avvenuto nei pressi del chilometro 48,9 nel territorio di Aprilia. Come fanno sapere da Anas, l’arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Latina per consentire gli interventi sul posto.

Dalle prime informazioni a disposizione, per cause che sono ancora in fase di accertamento, nel sinistro sono stati coinvolti due veicoli; una persona è rimasta ferita nell’impatto.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Intervenuti anche i sanitari del 118 e le squadre dell’Anas. Code si sono formate lungo l’arteria nel corso degli interventi di soccorso e messa in sicurezza.