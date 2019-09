Aprilia, cade un albero sulla Pontina: code e traffico in tilt

Un albero è crollato lungo la Pontina centrando in pieno un'auto. E' accaduto all'altezza di Aprilia a causa probabilmente di un cedimento del terreno provocato dalla pioggia delle scorse ore. Diversi i disagi per gli automobilisti all'altezza di via Apriliana, dove si sono registate code. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Aprilia. La corsia di sorpasso è stata chiusa

Code si registrano anche nell'opposta corsia di marcia, in direzione sud, per un incidente che si è verificato tra Laurentina e via Apriliana che ha coinvolto diversi mezzi.