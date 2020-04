Secondo incidente sulla Pontina in poche ore: auto finisce in una scarpata, ferita una donna

Un altro incidente sulla Pontina, dopo quello avvenuto questa mattina all'altezza di Castel di Decima, si è verificato al chilometro 53+500 in direzione sud. Una sola auto coinvolta, uscita fuori strada per cause ancora di accertamento e finita in una scarpata.

Alla guida una donna, rimasta ferita e trasportata in codice giallo alla Clinica Città di Aprilia. Sul posto la pattuglia della polizia stradale di Aprilia, una squadra di vigili del fuoco e l'ambulanza del 118.

Code si registrano in direzione sud, dove sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della strada e di rimozione dell'auto.

