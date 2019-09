Grave incidente sulla Pontina, tre mezzi coinvolti. Atterra l’eliambulanza, traffico in tilt

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre, sulla Pontina, nel territorio di Aprilia.

Dalle prime informazioni a disposizione sembrano essere coinvolti tre mezzi: una moto, un'auto e un camion. Il sinistro è avvenuto nei pressi del chilometro 54, all’altezza di Campoverde in direzione Latina.

Sul posto si è reso necessario l’intervento di diversi mezzi del 118; è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza. Ferito a quanto si apprende in maniera grave il centauro. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia.

Pesanti le ripercussioni sulla Pontina temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e i soccorsi: il traffico è bloccato in direzione sud e al momento si sono formate lunghe code. La circolazione stradale è stata deviata a Campoverde Nord, con indicazioni in loco.

Gallery