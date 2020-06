Scontro sulla Pontina tra camion e trattore: la strada riaperta dopo ore di lavori

Sono arrivati in pronto soccorso in codice rosso i due conducenti dei mezzi rimasti coinvolti, questa mattina, 25 giugno, in un incidente stradale avvenuto sulla Pontina, in direzione sud. Il tratto della Pontina è rimasto chiuso fino a poco prima delle 16 e il traffico intenso della mattina è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di via Fossignano, nel territorio di Aprilia.

A scontrarsi sono stati un trattore e un camion che procedevano in direzione Latina. Nel violento urto il camion si è ribaltato su un fianco e ha preso fuoco. Necessario quindi l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. A causa dell'incendio e del gasolio disperso in strada, è stato inoltre necessario ripristinare l'asfalto nel tratto interessato. Sul posto anche il personale dell'Anas per le operazioni necessarie a riaprire la carreggiata, le pattuglie della polizia stradale di Aprilia e i soccorsi del 118, tra cui un'eliambulanza che ha preso in carico il conducente del mezzo pesante, ferito gravemente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori di rifacimento del manto stradale sono terminate solo lunghe ore e la corsia in direzione sud della Pontina è stata riaperta solo alle 16.