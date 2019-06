Terribile incidente sulla Pontina, ferito un motociclista: atterra l'elisoccorso

Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina lungo al Pontina, nel territorio di Aprilia. E' accaduto all'altezza di via Apriliana. Nello scontro è rimasto coinvolto un motociclista ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza del 118 per soccorrerlo e trasportarlo in un ospedale romano.

La corsia in direzione Roma è rimasta paralizzata. Lunghe code si sono formate a partire da via Guardapasso. La pontina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine. L'Astral ha comunicato che, terminate le operazioni di soccorso, la strada è stata riaperta, ma restano lunghe code verso la Capitale.

