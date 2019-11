Due incidenti paralizzano il traffico sulla Pontina: strada chiusa in direzione Roma

Due incidenti paralizzano il traffico sulla Pontina, all'altezza del territorio di Aprilia. Sulla corsia in direzione Roma, al chilometro 38, un camion è uscito fuori strada bloccando la circolazione tra via Apriliana e via dei Rutuli. Si è trattato di un incidente che non ha coinvolto nessun altro veicolo. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dalle pattuglie della polizia stradale di Aprilia.

Anas comunica che la Pontina, nel tratto all'altezza del chilometro 38 in direzione Roma, è stata provvisoriamente chiusa e il traffico è deviato al momento sulla viabilità locale, con uscita obbligatoria allo svincolo di via Apriliana, in località Casalazzara. Sul posto anche il personale tecnico dell'Anas per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Un secondo incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 27 novembre, sempre sulla Pontina, tra via Selciatella e via Guardapasso, nel territorio di Aprilia ma in direzione Latina. Si è trattato di un tamponamento tra un'auto e un camion. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha soccorso la persone he era alla guida della vettura. Lunghe code si sono formate in direzione del capoluogo pontino.