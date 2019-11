Pontina, traffico in tilt: auto ribaltata e code per lavori

Giornata infernale sulla Pontina oggi, 21 novembre. Lungo l'arteria, in entrambe le direzioni di marcia, si sono registrati incidenti e code. In particolare sulla parallela, all'altezza del chilometro 47, nel territorio di Aprilia in direzione Roma, un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata su un fianco. Secondo le prime informazioni sembra si sia trattato di un incidente autonomo, probabilmente causato dal maltempo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Aprilia.

Traffico paralizzato invece sulla corsia di marcia opposta, in direzione Latina, per cantieri dell'Anas all'altezza del chilometro 50, dove si viaggia su una sola corsia.

E' di questa mattina poi un maxi tamponamento nel territorio di Campoverde, che ha coinvolto ben otto veicoli.