Incidente sulla Pontina: camion contro il guardrail, ferito gravemente il conducente

Un grave incidente si è verificato sulla Pontina a Latina in cui è rimasto gravemente ferito un uomo di 53 anni residente a Tivioli. Il sinistro è avvenuto nei pressi del chilometro 71,500 all’altezza dell’ex università qualche minuto prima delle 4 di oggi, sabato 21 settembre.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, il 53enne era alla guida di un camion, e procedeva in direzione sud, quando, per cause che sono ancora al vaglio, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Un impatto violento che ha provocato l’amputazione del piede dell’autotrasportatore rimasto incastrato tra le lamiere.

Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm della Compagnia di Latina a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.