Incidente sulla Pontina all'altezza di Borgo Montello: tir fuori strada, code verso Roma

Incidente stradale sulla Pontina. E' accaduto intorno alle 12,30 al chilometro 58, all'altezza di Borgo Montello. Si è trattato di un incidente autonomo. Un tir è uscito fuori strada mentre percorreva la carreggiata in direzione Roma. Il conducente ha perso il controllo per cause ancora da accertare e il mezzo ha urtato con violenza contro il guard rail finendo poi fuori dalla carreggiata.

Sul posto i soccorritori e le pattuglie della polizia stradale di Aprilia che hanno effettuato i rilievi dell'incidente e deviato il traffico verso l'uscita di Borgo Montello. Diversi i disagi per il traffico. In direzione Roma si sono formati due chilometri di code.