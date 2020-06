Tamponamento sulla Pontina, feriti e una lunga coda di auto

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale Pontina, nel tratto urbano in prossimità dell'Icot in direzione Terracina.

Un violento tamponamento ha coinvolto tre mezzi e ci sono stati anche dei feriti, trasportati in ospedale con i mezzi del 118 intervenuti immediatamente. Sul posto ci sono anche i mezzi della polizia stradale di Latina e le squade dell'Anas per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Attualmente la circolazione procede a senso unico alternato all'altezza del chilometro 73 con pesanti rallentamenti del traffico ed una lunga coda di mezzi. La circolazione questa mattina è infatti intensa e molte auto si stanno dirigenda dalla capitale verso le località balneari del litorale pontino complice anche il ponte di San Pietro e Paolo.

L'Anas ha comunicato che al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell’incidente.