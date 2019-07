Incidente fra tre auto sulla Pontina: morto al Goretti uno degli automobilisti coinvolti

Non ce l'ha fatta uno degli uomini rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo la Pontina il 24 luglio scorso. La vittima è un cittadino italiano di 80 anni, D.I,, nato a Roma e residente nel comune di Sabaudia. L'uomo era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ed era ricoverato nel reparto Rianimazione, dove nel pomeriggio di ieri, 26 luglio, è deceduto a causa delle ferite riportate nel sinistro.

L'incidente aveva coinvolto tre auto in un violento tamponamento, avvenuto all'altezza del chilometro 64 in direzione sud, nel territorio di Latina. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica è intervenuto il personale del distaccamento della polizia stradale di Aprilia. Tre le persone che erano rimaste ferite.