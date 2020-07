Incidente sulla Pontina: ubriaco va a sbattere contro l’autovelox. La vettura era rubata

Incidente nella notte sulla Pontina nel territorio di Sabaudia. Un giovane di 23 anni di origini indiane dopo essere finito fuori strada, ha terminato la sua corsa contro un autovelox fisso posizionato sul margine della carreggiata.

Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 94+500; sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Aprilia. Subito dopo l’incidente il giovane si è dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce. Gli agenti intervenuti sono riusciti poco dopo a rintracciarlo nelle campagne circostanti, effettuando i dovuti accertamenti.

L’auto, una Audi A4, infatti, è risultata rubata e il furto messo a segno poco prima dell’incidente a Latina. Il 23enne, invece, in evidente stato confusionale, è stato sottoposto al controllo tramite etilometro da cui è risultato un tasso alcolemico pari a 1,90 g/l. Inoltre, da un controllo in banca dati, il giovane è risultato sprovvisto anche di parente, perché mai conseguita. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica e furto d’auto.