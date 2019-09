Incidente sulla Pontina: tamponamento fra cinque auto. Atterra l'elisoccorso

Tamponamento a catena lungo la Pontina in questa mattinata di domenica 1° settembre. Cinque i veicoli coinvolti. L'incidente si è verificato intorno alle 11 all'altezza di Castel Romano, sulla corsia in direzione Roma.

Nel violento impatto una delle auto è uscita fuori strada ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere uno dei feriti. Disagi si sono registrati per il traffico diretto verso la Capitale. Si segnalano code a partire da Pomezia. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e il personale dell'Anas per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione stradale.