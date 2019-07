Incidente sulla Pontina: autocarro si ribalta, tre feriti. Traffico in tilt e chilometri di code

Un incidente si è verificato qualche minuto prima alle 6 di oggi, sabato 13 luglio, sulla Pontina nel territorio di Pomezia. Pesanti le ripercussioni sul traffico con entrambe le corsie di marcia che sono state temporaneamente chiuse al traffico.

Il sinistro nei pressi del chilometro 27+800 in direzione Roma ha visto coinvolto un autocarro con due persone a bordo che ha urtato una vettura in panne per poi ribaltarsi. Tre sono i feriti, il conducente e l'altro uomo che si trovavano sul mezzo pesante, e una signora di 85 anni a bordo della vettura. Tutti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, due presso il nosocomio di Pomezia e il terzo al Sant'Eugenio di Roma; non sono in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Secondo una prima ricostruzione l'autocarro ha violentemente tamponato la vettura ferma sulla corsia di marcia, probabilmente per un guasto, poi si è ribaltato danneggiando circa 150 metri di guard rail che è stato divelto. .

Nel corso delle operazioni dei rilievi e di rimozione dei mezzi la carreggiata è stat chiusa al traffico per circa due ore. Sull’arteria si sono formate lunghe code, anche di 10 chilometri.

Gallery