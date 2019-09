Pontina, autocisterna si ribalta dopo un incidente: code in direzione Latina

Incidente sulla via Pontina, all'altezza del chilometro 24, in direzione Latina. Intorno alle 13 circa un'autocisterna si è ribaltata dopo un incidente all'altezza del chilometro 24, in direzione Latina. Il mezzo pesante era probabilmente privo di carburante. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto del Nucleo Nbcr.

La polizia stradale si sta occupando dei rilievi del sinistro e diverse pattuglie di polizia locale hanno gestito la viabilità. La Pontina è stata temporaneamente chiusa e il traffico è stato deviato verso via di Pratica. Il servizio Astra Infomobilità ha annunciato che il traffico scorre sulla corsia di sorpasso ma si sono registrate lunghe code in direzione Latina tra Monte D'Oro e Pomezia.