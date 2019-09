Giornata nera sulla Pontina, altri due incidenti in direzione Roma: code e rallentamenti

Giornata nera sulla Pontina, per una serie di incidenti che si sono verificati sulla corsia in direzione Roma. Questa mattina, intorno alle 11, un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque veicoli e provocato un ferito grave, soccorso in eliambulanza.

Nel pomeriggio di oggi un altro sinistro si è verificato ancora una volta all'altezza di Castel Romano verso la Capitale e ha reso necessaria la chiusura temporanea della corsia di sorpasso per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati. Tre i feriti. Sono attualmente in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Sarebbero cinque i veicoli coinvolti. Traffico rallentato e code tra il chilometro 21,700 e 25.

Un terzo incidente intorno alle 16 al chilometro 33, tra via Laurentina e Pomezia sud, corsia nord. Si sono registrate diverse code e rallentamenti del traffico.