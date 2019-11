Incidente mortale sulla Migliara 54, perde la vita un uomo in scooter

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 22 novembre, lungo la Migliara 54, in una zona tra i territori di Pontinia e Sabaudia. A perdere la vita un uomo, probabilmente di nazionalità indiana, che percorreva la strada alla guida di uno scooter.

Non risultano altri mezzi coinvolti, ma la dinamica del sinistro resta ancora da chiarire. Un automobilista di passaggio ha notato l'uomo sul ciglio della strada e lo scooter a terra e ha immediatamente lanciato l'allarme. All'arrivo dei soccorsi del 118 però per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. I rilievi e la dinamica del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine.