Alla guida dopo aver assunto droghe provoca un incidente stradale: denunciato

Si è messo alla guida della sua auto dopo aver assunto sostanze stupefacenti ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il sinistro risale alla sera del 17 luglio scorso e i carabinieri di Priverno hanno ora denunciato in stato di libertà un 47enne di Roma per guida sotto l'effetto di stupefacenti, come accertato da una struttura sanitaria.

Nel sinistro provocato dall'uomo non si sono per fortuna registrati feriti.