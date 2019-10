Priverno, 82enne resta coinvolto in un incidente ma rifiuta l'alcol test: denunciato

E' rimasto coinvolto in un incidente stradale ma, quanto i carabinieri lo hanno fermato, ha rifiutato di sottorporsi all'alcol test. E' successo a Priverno e il protagonista è un anziano di 82 anni. Il sinistro risale al 20 ottobre scorso. L'uomo, originario di Roccasecca dei Volsci, stava guidando la sua auto quando è rimasto coinvolto nell'incidente.

All'arrivo dei carabinieri non ha però accettato di essere sottoposto al controllo del tasso alcolemico e l'intervento dei militari si è concluso con una denuncia in stato di libertà per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.