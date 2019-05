Incidente mortale a Prossedi: nello schianto muoiono Estella e Camilla Aversa, madre e figlia

Hanno perso la vita insieme madre e figlia, in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Prossedi. Le vittime sono Estella e Camilla Aversa, 47 e 18 anni appena compiuti. Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine si è trattato di uno scontro frontale che non ha lasciato scampo alle due donne. In auto insieme a loro c'era anche un'amica della ragazza, che viaggiava sui sedili posteriori.

Per estrarre le tre donne dall'abitacolo della vettura è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della madre e della figlia, mentre la terza ragazza, anche lei 18enne, è stata trasferita d'urgenza in un ospedale romano a bordo di un'eliambulanza. Ferito anche il conducente della seconda auto.

Lo scontro è avvenuto in va Guglietta, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Nel violento impatto l'auto guidata dalla 47enne è finita contro il guardrail e poi si è capovolta in un fossato. Le due donne, originarie di Palestrina, erano residenti a Ceccano.

