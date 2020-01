Rifiuta il controllo antidroga dopo l'incidente, 45enne denunciata. Auto sequestrata

Coinvolta in un incidente ha rifiutato i controlli antidroga: per questo una donna di 45 anni residente a Terracina è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 gennaio, nel comune di Lenola. La donna, come hanno ricostruito i carabinieri, dopo essersi messa alla guida della sua auto è rimasta coinvolta in un incidente autonomo, fortunatamente senza feriti.

Successivamente si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti sanitari dello stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di droga. Per lei è scattata la denuncia per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti e la vettura è stata sequestrata.