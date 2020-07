Incidente a Sabaudia: scontro tra due auto, sette le persone ferite

Pauroso incidente intorno all’ora di pranzo di oggi, domenica 19 luglio, a Sabaudia: da quanto si apprende sette persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto.

Il sinistro si è verificato verso le 13 lungo strada Sant’Andrea, non lontano dall’incrocio con Diversivo Nocchia. Le due auto si sono scontrate per cause che sono ancora al vaglio; in seguito all'impatto una ha rotto la sponda del ponticello.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alle persone rimaste ferite, mentre per i rilievi di rito sono giunti i carabinieri di Sabaudia a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica dell’inciente. Sono intervenuti, con due mezzi, anche i volontari dell’Anc Sabaudia 147 coordinati dal maresciallo Enzo Cestra per regolare il traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery