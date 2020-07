Incidente a Sabaudia: investito in bici da un’auto, anziano trasportato in ospedale

Grave incidente nella serata di ieri, martedì 7 luglio, in centro a Sabaudia. Un anziano è stato investito mentre era in bici: soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Il sinistro si è verificato intorno alle 20 lungo corso Vittorio Emanuele II; per cause che sono ancora al vaglio, l’uomo di 84 anni è stato investito da una Smart. Per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri a cui ora spetta la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente; sul posto anche i volontari dell’Anc di Sabaudia che hanno collaborato per far defluire il traffico.

Quasi contemporaneamente un secondo incidente si è verificato sempre a Sabaudia in via Garibaldi. Un uomo, per causa in fase di accertamento, ha sbandato mentre era alla guida della sua auto, una Fiat Punto, urtando il muro di cinta di una abitazione e finendo poi dall’altra parte della strada. Soccorso anche lui è stato portato d'urgenza in ospedale. La dinamica è al vaglio dei carabinieri; durante i rielivi necessario anche l’intervento dell’Anc di Sabaudia regolamentare la circolazione stradale.