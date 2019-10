Tragico incidente a Sabaudia, ciclista travolto e ucciso: la vittima è Antonio Cicconi

Drammatico incidente stradale ieri sera, venerdì 4 ottobre, tra Sabaudia e San Felice, lungo la Litoranea. A perdere la vita un uomo che era in sella alla sua bicicletta e che è stato travolto da un'auto. Si tratta di Antonio Cicconi, di San Felice, deceduto sul colpo dopo il violento impatto con il veicolo.

Secondo la ricostruzione, il 60enne procedeva in direzione La Cona quando una Fiat Panda che viaggiava nella stessa direzione lo ha tamponato. Il conducente dell'auto si è fermato ed è stato lui stesso a dare l'allarme, ma quando i soccorsi hanno raggiunto il luogo del sinistro non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e i volontari del nucleo Anc di Sabaudia.