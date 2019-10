Sabaudia, Antonio Cicconi travolto e ucciso in bici: il conducente denunciato per omicidio stradale

E' stato denunciato per omicidio stradale il conducente della Fiat Panda che nella tarda serata di ieri, a Sabaudia, ha travolto e ucciso un uomo in bicicletta sulla via Litoranea. La vittima del tragico incidente stradale è Antonio Cicconi, 66 anni, originario di San Felice Circeo.

Secondo la ricostruzione della dinamica, l'uomo in sella alla bici procedeva in direzione La Cona quando è stato tamponato dall'auto condotta da un 40enne di San Felice. Nel violento impatto il 66enne è sbalzato sulla strada ed è morto sul colpo. Sul posto i carabiieri della stazione locale che, dopo aver accertato la dinamica del sinistro, hanno denunciato in stato di libertà il conducente della vettura.