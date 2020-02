Mega incidente sull'Appia a Sabaudia, auto si ribalta: sei feriti

E’ di sei feriti e due auto coinvolte il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio sull’Appia all’incrocio con la Migliara 54, all’altezza di Borgo Vodice, nel territorio di Sabaudia.

Una Opel Zafira e una Fiata Panda, che percorreva la statale in direzione di Terracina, sono entrate in collisione probabilmente per il mancato rispetto da parte di una delle due vetture del rosso al semaforo che regola l’incrocio. La Panda a causa dell’impatto violento si è ribaltata.

Le persone rimaste ferite sono sei, alcune trasportate negli ospedali di Latina e Terracina a bordo di due ambulanze della Croce Amica. Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Sabaudia e i volontari dell’Associazione di protezione civile Anc Sabaudia coordinati dal maresciallo Enzo Cestra.

L’incidente ha provocato qualche ripercussione sul traffico.