Incidente sulla Litoranea, scontro tra scooter e trattore: feriti un uomo e un bambino

Grave incidente stradale nel comune di Sabaudia, in località Sacramento, lungo la via Litoranea. Si sono scontrati uno scooter e un trattore. Il bilancio è di due feriti in condizioni serie. Si tratta di un uomo e di un bambino di 12 anni che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote.

Soccorsi da un'a,bulanza del 118 sono stati d'urgenza trasferiti all'ospedale di Latina. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Sabaudia, mentre per consentire i soccorsi e i rilievi la strada è stata parzialmente chiusa al traffico.