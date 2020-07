San Felice Circeo: incidente alla rotonda, coinvolte un'auto e una moto

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio a San Felice Circeo, in località San Vito. Dalle informazioni a disposizione sono rimaste coinvolte una moto che procedeva lungo la Migliara 58 da Sabaudia verso Terracina e una vettura diretta verso la Pontina.

Il sinistro si è verificato, per cause che sono ancora al vaglio, all’altezza della rotonda. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di San Felice Circeo a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche l’Anc Sabaudia 147 coordinata dal maresciallo Enzo Cestra che si è occupata di regolare il traffico a senso alternato per permettere ai militari di eseguire i rilievi.

