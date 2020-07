Incidente a San Felice Circeo, tre i feriti

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, a San Felice Circeo. Tre le perone che sono rimaste ferite, fortunatamente a quanto si apprende non in maniera grave.

Nel sinistro che si è verificato intorno alle 11.30, per cause che sono ancora al vaglio, sono rimasti coinvolti una moto e uno scooter. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi hanno trasportato i feriti in ospedale.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di San Felice Circeo insieme alla polizia locale a ai volontari dell’Anc Sabaudia 147 di supporto per regolare la viabilità.