Grave incidente a San Felice Circeo: diversi i feriti tra cui due bambini

Grave incidente a San Felice Circeo nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio. Stando alle informazioni a disposizione, sono sei le persone rimaste ferite, tra cui risultano anche due bambini.

E’ accaduto tutto intorno alle 10.30 in via dei Caprioli, una traversa di via Mediana Vecchia. Da quanto si apprende nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli, due furgoni e un’auto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con diversi mezzi per soccorrere i feriti. I due bambini sono stati trasportati per mezzo dell’eliambulanza in due ospedali della Capitale.

La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio dei carabinieri che questa mattina sono intervenuti sul luogo dell’incidente insieme alla polizia locale.