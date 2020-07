Incidente stradale a Sermoneta: perde il controllo della moto e si schianta contro una recinzione

Incidente stradale nella notte in località Monticchio, a Sermoneta. Un ragazzo di 24 anni era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro una recinzione lungo la strada e volando per diversi metri sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale Goretti.

Il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni si è trattato di un incidente autonomo.