Incidente lo scorso febbraio, il bilancio sale a tre morti: deceduto anche l'imprenditore Bucciarelli

E' morto nella notte Luigi Bucciarelli, noto imprenditore di Sezze di 74 anni, rimasto coinvolto, lo scorso febbraio, in un incidente stradale avvenuto tra i territori di Sezze e Pontinia, all'altezza dell'incrocio con via del Murillo. L'uomo era alla guida di una Mercedes che si è scontrata con una Citroen. Nel violento impatto avevano già perso la vita due uomini, Alessio Pietricola, 33 anni, e Giancarlo Lanni, 53 anni, entrambi di Sonnino.

La Mercedes invece aveva preso fuoco. E da allora l'imprenditore Bucciarelli era ricoverato in gravi condizioni in un ospedale romano. Nella tarda serata di ieri non ce l'ha fatta ed è deceduto.