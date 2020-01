Malore alla guida, finisce con l'auto in un fosso: la vittima è Massimiliano Marocco

E' Massimiliano Marocco, 41enne, l'uomo morto questa mattina a Sezze mentre era alla guida della sua auto e percorreva via del Murillo. Probabilmente a causa di un improvviso malore ha cercato di accostare l'auto ma non è riuscito probabilmente a frenare e la sua Bmw è caduta in un fosso lungo la carreggiata.

Faceva il meccanico ed era originario di Sezze ma viveva e lavorava a Sermoneta, dove era molto conosciuto. Sono decine i messaggi comparsi sul suo profilo Facebook, lasciati da amici e conoscenti. "Ciao Massimiliano, mai avrei voluto leggere queste brutte notizie, sentite condoglianze alla tua famiglia, R.I.P. caro amico di tutti e bella persona, mai dimenticherò il tuo sorriso, la tua disponibilità verso gli altri".