Sezze, accusa un malore alla guida e finisce in un fosso con l'auto: morto un 41enne di Sermoneta

Tragedia questa mattina, 4 gennaio, a Sezze, dove un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è morto. La sua vettura è finita dentro un fosso lungo via degli Archi, all'incrocio con via del Murillo.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, all'arrivo dei soccorsi non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La vittima è un 41enne di Sermoneta. Si ipotizza che l'uomo sia morto per un improvviso malore. Secondo una prima ricostruzione infatti stava rallentando per accostare sul margine della carreggiata, ma la sua auto è finita nel fosso. Sul posto le pattuglie della polizia locale di Sezze.