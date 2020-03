Incidente stradale a Sonnino, auto precipita in un dirupo: il conducente salvato dai vigili del fuoco

Incidente stradale questa mattina, 9 marzo, intorno alle 10,30, nel territorio di Sonnino. Un'auto è finita fuori strada precipitando da un dirupo e finendo a circa 30 metri dalla strada. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Terracina che hanno iniziato le operazioni di recupero del conducente rimasto intrappolato nella vettura e ferito in modo serio.

La squadra ha operato anche grazie all'auslio del nucleo Saf dei vigili del fuoco inviato dalla sede centrale di Latina. Gli specialisti, attraverso una manovra tecnia, sono riusciti a recuperare l'uomo e a consegnarlo alle cure dei sanitari del 118 per essere poi elitrasportato all'ospedale. Con un'autogru si è poi proceduto al recupero del veicolo.