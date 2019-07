Tragico frontale sulla Frosinone- Mare: la vittima è Daniela Salsedo

E' una donna di 74 anni, Daniela Salsedo, di Anagni, la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri, 30 luglio, nel territorio di Sonnino. La donna è morta sul colpo mentre percorreva la superstrada Frosinone- Mare alla guida della sua Citroen Picasso che si è scontrata con un'autocisterna che trasportava Gpl. Un impatto frontale violento, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, che non le ha lasciato scampo.

Nel sinistro è rimasto ferito, anche se in maniera non grave, il conducente del camion, trasportato all'ospedale di Terracina. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, le squadre di vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi dell'incidente e della messa in sicurezza del mezzo pesante che trasportava materiale pericoloso. Pesanti i disagi per il traffico. Per consentire le operazioni è stato infatti necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada.