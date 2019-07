Incidente sulla Frosinone-Mare, schianto tra un'autocisterna e un'utilitaria: muore una donna

Tragico schianto lungo la superstrada Frosinone- Mare, nel territorio di Sonnino. E' accaduto intorno alle 15. A scontrarsi sono state un'utilitaria e camion cisterna. L'impatto tra i due viecoli è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo alla donna che era alla guida della vettura. L'auto era distrutta e la donna, intrappolata tra le lamiere, è deceduta sul colpo.

La strada è attualmente bloccata per consentire i rilievi da parte delle pattuglie della polizia stradale e per mettere in sicurezza l'autocisterna che, secondo le prime informazioni, trasporta gas.

Sul posto anche le squadre di vigili del fuoco e i soccorsi dei sanitari del 118.