Incidente sull'Appia tra un'auto e un camion: la vittima è Maria Angela Parisella

E' Maria Angela Parisella, 82 anni di Monte San Biagio, la donna rimasta vittima nel pomeriggio di ieri, 12 novembre, di un incidente stradale lungo la via Appia, al chilometro 108,900, nel territorio di Terracina. La sua Fiat Punto è finita contro un camion Mercedes che percorreva la carreggiata nell'opposto senso di marcia.

Lo schianto violento non ha lasciato scampo all'anziana, che è morta sul colpo. La donna, secondo una prima ricostruzione della dinamica, stava rientrando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio con i figli e potrebbe aver perso il controllo della vettura a causa del maltempo, invadendo la corsia opposta di marcia. Proprio in quel momento transitava lungo la strada un autoarticolato e l'impatto è stato inevitabile. Il corpo senza vita dell'anziana è stato estratto dalle lamiere dell'auto grazie all'intervento di una squadra di vigili del fuoco. Sul posto hanno lavorato per ore anche i carabinieri della compagnia di Terracina e i sanitari del 118.