Incidente a Terracina, un mezzo dei vigili del fuoco finisce fuori strada sull’Appia

Un incidente stradale ha visto coinvolto nella notte un mezzo dei vigili del fuoco. Il sinistro si è verificato in località Le Mole, appena fuori Terracina lungo la statale Appia.

Per cause che sono ancora al vaglio, mentre l'equipaggio si stava muovendo per un intervento, il mezzo è uscito fuori strada finendo con il muso dentro un fosso.

Scattato l’allarme i vigili del fuoco rimasti coinvotli nell'incidente sono stati subito soccorsi e portati in ospedale per le verifiche del caso. Tutti sono stati dimessi dopo le prime cure; per il più grave sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi per un problema alla spalla. Recuperato e rimosso il mezzo incidentato.