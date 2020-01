Terracina, incidente mentre guida sotto l’effetto di alcol e droga: 23enne denunciato

Provoca un incidente mentre è alla guida sotto l’effetto di alcol e droga: un giovane di 23 anni del posto è stato denunciato a Terracina.

Il sinistro risale alla sera dello scorso 28 dicembre; gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri che hanno ricostruito le responsabilità del ragazzo.

Secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, quella sera il 23enne si era messo alla guida della propria autovettura in stato di alterazione sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti provocando poi l’incidente. In seguito ai previsti accertamenti presso una struttura sanitaria, al ragazzo è stata anche ritirata la patente. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti.