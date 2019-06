Terracina, incidente mentre guida sotto l’effetto dell’alcol: 53enne denunciato

Incidente mentre è alla guida sotto l’effetto dell’alcol: denunciato dai carabinieri a Terracina. Nei guai un uomo di 53 anni. I fatti risalgono alla notte del 2 giugno. Secondo quanto accertato dai militari del locale Norm - Aliquota Radiomobile, il 53enne si è messo al volante della sua auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche rimanendo poi coinvolto in un incidente stradale. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.