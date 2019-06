Terracina, scontro tra auto e scooter sulla Pontina: la vittima è Giuseppe Guadagnino

E' Giuseppe Guadagnino, 50 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Pontina, nel territorio di Terracina. al chilometro 96,200 il violento impatto tra un'auto e lo scooter a bordo del quale viaggiava la vittima. Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Terracina, una Volvo C60 stava uscendo la parcheggio di un'attiità commerciale per immettersi sulla Pontina. In quel momento ha colpito lo scooter del 50enne che viaggiava in direzione Latina.

Nel violento urto l'uomo è sbalzato dalla terra ed è finito sull'asfalto e per lui ogni soccorso è stato inutile. Giuseppe Guadagnino, 50 anni, era orignario di Avellino ma viveva nel capoluogo pontino, dove lascia la moglie e una figlia.