Terracina, scontro tra scooter e auto sulla Pontina: muore un uomo

Incidente stradale mortale sulla Pontina questo pomeriggio. E' accaduto nel territorio di Terracina, all'altezza del chilometro 96,200. Nell'incidente sono stati coinvolti una moto e un'auto e ad avere la peggio è stato un centauro, un uomo di 50 anni, deceduto sul colpo. Per lui i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto la polizia stradale di Terracina. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto uusciva da un accesso laterale e si immetteva sulla Pontina quando si è scontrata con uno scooter che viaggiava verso Latina.

Lungo il tratto di strada la circolazione è provvisoriamente regolata con il senso unico alternato. "Sul posto le forze dell’ordine e la squadra Anas per l’accertamento della dinamica - spiega l'Anas in una nota - La gestione della viabilità e per riaprire al traffico la carreggiata in tempi brevi".